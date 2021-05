Montenegro: Knezevic (Fronte democratico) attacca Krivokapic su rinvio firma accordo con Chiesa ortodossa serba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rinvio della firma dell'accordo di principio fra la Chiesa serba ortodossa e il governo del Montenegro "è uno scandalo senza precedenti". Lo ha affermato il leader del partito montenegrino Fronte democratico, Milan Knezevic, ospite dell'emittente televisiva serba "B92 Tv". Knezecvic ha spiegato che il rinvio della firma dell'accordo testimonia come il premier del Montenegro, Zdravko Krivokapic, non ha intenzione di sottoscrivere l'intesa. "Questo è uno scandalo di prim'ordine per il quale Krivokapic non ha il sostegno del Fronte Democratico, né il sostegno della Chiesa, né il sostegno degli elettori che ci hanno votato per risolvere i rapporti con la Chiesa ortodossa serba. Proprio quando si pensava che Krivokapic non possa creare un nuovo scandalo, lo ha fatto di nuovo, il che conferma solo che non può svolgere il suo dovere", ha detto Knezevic. (segue) (Seb)