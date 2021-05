Montenegro: Knezevic (Fronte democratico) attacca Krivokapic su rinvio firma accordo con Chiesa ortodossa serba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Krivokapic ha iniziato a citare le condizioni per firmare il contratto di base, sottolinea Knezevic, e aggiunge che è un chiaro segno che è sotto l'influenza di qualcuno. "Si diceva che il contratto sarebbe stato firmato subito dopo le vacanze di Pasqua, poi è stato rinviato, ieri è venuto a firmare l'Accordo di Base, e poi ha chiesto che fosse nuovamente rinviato e firmato in una nuova data a Cetinje. Quindi, è ovvio che Krivokapic non intende firmare l'Accordo di base", ha concluso Knezevic. Ieri la Chiesa serba ortodossa ha reso noto il rinvio della firma, precisando che il patriarca Porfirije ha ricevuto a Belgrado il premier di Podgorica, Zdravko Krivokapic. (segue) (Seb)