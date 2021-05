Montenegro: Knezevic (Fronte democratico) attacca Krivokapic su rinvio firma accordo con Chiesa ortodossa serba (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro hanno partecipato anche alcuni membri del Santo sinodo fra cui il vescovo Joakinije di Budva-Niksic (Montenegro). I rappresentanti del sinodo e del governo del Montenegro, secondo la Chiesa serba ortodossa, avevano "pienamente concordato" ieri mattina il testo dell'accordo di base, e i rappresentanti del governo di Podgorica avevano confermato l'arrivo a Belgrado di Krivokapic per firmare il documento. La nota sottolinea che Krivokapic, dopo diverse ore di ritardo, è arrivato alla riunione concordata intorno alle 21 e ha presentato "nuove ragioni per cui crede che la firma dell'accordo debba essere posticipata". "Il patriarca ha ascoltato quelle ragioni con attenzione, grande pazienza, ma anche sorpresa", si legge nel comunicato delle autorità ecclesiastiche. Il patriarca e i vescovi hanno espresso "grande rammarico e preoccupazione per l'ulteriore posizione della Chiesa ortodossa serba e del suo popolo di fedeli, considerando che solo con essa, sebbene ad essa appartenga la maggioranza assoluta dei fedeli in Montenegro, non è stato firmato un accordo che garantisca la sua posizione giuridica, e quindi i diritti religiosi e civili del popolo di San Sava, il che rappresenta un atto di aperta discriminazione". (segue) (Seb)