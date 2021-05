Montenegro: Knezevic (Fronte democratico) attacca Krivokapic su rinvio firma accordo con Chiesa ortodossa serba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Chiesa serba ortodossa e il governo del Montenegro, ha detto il patriarca Porfirije ai media serbi il 22 aprile, hanno raggiunto un accordo di principio per i rapporti fra Stato e Chiesa. Il patriarca si è allora detto "profondamente convinto" che la firma dell'accordo metterà "fine alle incomprensioni". "Grazie a Dio abbiamo raggiunto un accordo con il primo ministro del Montenegro sull'accordo di base che la Chiesa dovrebbe firmare con lo Stato, e sono assolutamente sicuro che l'accordo verrà firmato presto", ha affermato il patriarca. Porfirije ha aggiunto che i dettagli "non sono stati ancora concordati". "Sono profondamente convinto che la firma di un accordo di principio tra la Chiesa ortodossa serba e lo Stato del Montenegro metterà fine alle incomprensioni che incontriamo sia in pubblico che nei contesti politici, e credo che non ci sia bisogno di tensioni e incomprensioni", ha osservato il patriarca. (segue) (Seb)