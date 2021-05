+ Roma 2021: Lorenza Bonaccorsi si candida per le primarie del I Municipio +

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lorenza Bonaccorsi si candida alla primarie del centrosinistra che decideranno il candidato della coalizione per la presidenza del I Municipio. "Si tratta di una scelta per me molto importante - dichiara in una nota l'ex sottosegretaria al Turismo - fatta in nome dei romani e della mia città, da sempre al centro della mia azione politica. Sarà un impegno fondamentale in una fase delicata di necessaria rinascita, in particolare dell'area del centro storico che ha sofferto profondamente gli effetti della crisi dovuta alla pandemia. Ci aspetta un grande lavoro ma lo faremo in nome della buona amministrazione e di una prospettiva di rilancio e di cura per le nostre bellezze e per le vite di tutti i cittadini che vivono e lavorano in questo territorio". La candidatura di Lorenza Bonaccorsi rafforza la squadra del Partito democratico e del centrosinistra romano a sostegno di Roberto Gualtieri nella sfida per tornare alla guida del Comune.(Com)