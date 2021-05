Hong Kong: Carrie Lam firma emendamenti alla legge elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, ha firmato oggi, 29 maggio, gli emendamenti alla legge di riforma del sistema elettorale, che entreranno in vigore con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale il 31 maggio. Gli emendamenti, presentati dal governo, sono stati approvati il 27 maggio dal Consiglio legislativo (LegCo), a maggioranza pro-Pechino, con due soli voti contrari. Riguardano i metodi per la selezione del capo esecutivo e per l’elezione dei deputati del Consiglio. Il calendario elettorale prevede il 19 settembre il rinnovo del Comitato elettorale; il 19 dicembre l’elezione del nuovo Consiglio legislativo e il 27 marzo 2022 l’elezione del capo esecutivo da parte del Comitato elettorale. L’iter di riforma della legge elettorale è iniziato a Hong Kong dopo l’approvazione a Pechino. La risoluzione sulla riforma del sistema elettorale della Regione amministrativa speciale, infatti, è stata adottata l’11 marzo dall’Assemblea nazionale del popolo della Cina. (segue) (Cip)