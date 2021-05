Hong Kong: Carrie Lam firma emendamenti alla legge elettorale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'esecutivo sarà eletto dal Comitato elettorale e nominato dal governo centrale del popolo. I candidati alla carica di capo esecutivo saranno nominati congiuntamente da non meno di 188 membri del comitato elettorale, tra i quali il numero dei membri di ciascun settore non dovrebbe essere inferiore a 15. Il comitato elettorale eleggerà il capo esecutivo designato a scrutinio segreto sulla base della formula "Una persona, un voto". L'elezione del capo dell'esecutivo designato richiede un voto a maggioranza semplice di tutti i membri del comitato elettorale. Il Consiglio legislativo sarà composto da 90 membri in ogni mandato. I membri del LegCo includeranno i membri del comitato elettorale, quelli dai collegi elettorali funzionali e quelli dai collegi elettorali geografici attraverso elezioni dirette. Verrà istituito un comitato per la revisione e conferma delle qualifiche dei candidati della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il comitato sarà responsabile, in sostanza, dell'approvazione dei profili dei candidati per i membri del comitato elettorale, il capo esecutivo e i membri del LegCo. (Cip)