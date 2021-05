© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La governance del Pnrr “credo sia l’unica possibile in una governo di larghissime intese”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in collegamento con la trasmissione "L'ospite", su Sky Tg24, aggiungendo che la “riforma sulla giustizia e il fisco sono le condizioni chiave per modernizzare il Paese”(Rin)