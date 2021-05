Ucraina: superato il milione di vaccinazioni contro il Covid nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha superato il milione di persone vaccinate contro il Covid-19. In totale, come riferito dalle autorità di Kiev, sono sono state vaccinate 1.008.859 persone, di cui 1.008.857 hanno ricevuto la prima dose e 123.964 hanno completato l'immunizzazione grazie a una doppia somministrazione. Nel frattempo, come riporta l'agenzia di stampa "Ukrinform", l'Ucraina ha registrato 3.096 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. (Rum)