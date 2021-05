Roma 2021: Letta, non tradito da Conte per appoggio a Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non mi sento tradito da Conte, anzi ho ritenuto naturale che abbia deciso di appoggiare la Raggi” nella corsa alle prossime elezioni amministrative. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in collegamento con la trasmissione "L'ospite", su Sky Tg24. “Noi diamo un giudizio non positivo di Roma, che ha perso la leadership e opportunità e abbiamo ritenuto necessario non appoggiare la sindaca", ha spiegato il segretario dem. “Faremo le primarie, io spingo per Gualtieri”, ha aggiunto Letta.(Rin)