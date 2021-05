Governo: Letta, Salvini volto vero, siamo diversi ma abbiamo responsabilità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In politica, così come nella vita “si incontrano tanti volti e maschere" e "in Salvini ho trovato un volto vero, tutt'altro che finto" e "con lui ho avuto rapporti molto franchi”. Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in collegamento con la trasmissione "L'ospite", su Sky Tg24. “Sappiamo di essere molto diversi, ma sappiamo entrambi che abbiamo una responsabilità, ovvero di aiutare l’Italia e Draghi per uscire da questa crisi e fare le riforme che servono”, ha aggiunto il segretario dem.(Rin)