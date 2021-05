Centrosinistra: Letta su alleanza Iv, "sono aperto ma vedremo cosa sceglieranno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le prossime amministrative "in alcune parti Iv sceglie di essere nella coalizione, in altre di starne fuori. Se saranno nostri alleati dipenderà anche un po' da quello che decideranno di fare loro, non ho preclusioni, ho un atteggiamento aperto". Lo ha detto il segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta, in collegamento con la trasmissione "L'ospite", su Sky Tg24. £E' un modo per vedere chi vuole giocare insieme e chi no", ha aggiunto.(Rin)