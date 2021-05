Trasporti: sindacati, 1 giugno stop bus, tram e metro per rinnovo contratto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confermato martedì 1 giugno lo sciopero nazionale di 24 ore nel trasporto pubblico locale. A proclamare la nuova protesta, dopo quelle dell'8 febbraio e del 26 marzo scorsi, sono unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna "per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto da più di tre anni". "Sempre il 1 giugno - annunciano le organizzazioni sindacali in una nota - sarà organizzato, a sostegno dello sciopero di 24 ore, anche un presidio a Roma, dalle 10 presso il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per portare all'attenzione del Governo le responsabilità delle rappresentanze delle aziende, Anav, Asstra e Agens oltreché delle circa 900 aziende interessate. Sono responsabili di non voler riconoscere il diritto al rinnovo del ccnl, nonostante, con i diversi provvedimenti legislativi che si sono susseguiti per fronteggiare gli impatti negativi della pandemia sulla domanda di mobilità, siano stati stanziati in favore delle aziende circa 2,8 miliardi di euro, a copertura dei mancati ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio". (segue) (Com)