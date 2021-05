Trasporti: sindacati, 1 giugno stop bus, tram e metro per rinnovo contratto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivendichiamo con forza per autoferrotranvieri e internavigatori - sottolineano infine Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna - il legittimo diritto al riconoscimento economico relativo al triennio 2018-2020 e al rinnovo del contratto, scaduto. Inoltre si deve procedere ad un reale ammodernamento delle norme contrattuali, per superare bassi salari e garantire salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, unitamente al miglioramento della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche attraverso una profonda riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle aziende esistenti, per uno sviluppo del settore che elimini diseconomie, inefficienze, sprechi, aumentando la qualità del servizio e del lavoro". (Com)