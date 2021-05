Canada: trovati i resti di 215 bambini in un’ex scuola residenziale a Kamloops

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel sito dell’ex scuola residenziale Kamloops Indian Residential School a Kamloops, in Canada, sono stati ritrovati i resti di 215 bambini. La scoperta risale alla fine della scorsa settimana, ma è stata resa nota alla stampa ieri da Rosanne Casimir, rappresentante del gruppo Tk’emlups te Secwepemc, uno dei 17 della nazione nativa Secwepemc. L’istituzione fu aperta nel 1890 come Kamloops Industrial School; gestita dalla Chiesa cattolica, era la più grande ad accogliere bambini delle popolazioni indigene; la sua chiusura risale al 1978. La scoperta è frutto di anni di lavoro, non ancora ultimato, con l’impiego di tecnologie radar, nell’ambito di un più ampio progetto della Commissione per la verità e la riconciliazione sull’eredità delle scuole dedicato ai bambini scomparsi, che ha portato finora alla compilazione di un registro con più di 4.100 nomi. La Commissione ha rilevato tassi di mortalità molto alti tra i bambini delle scuole residenziali, in particolare durante i periodi di epidemia, e abusi di vario tipo. Il primo ministro del Canada, Justin Trudeau, ha accolto la notizia come un “doloroso promemoria di quel capitolo oscuro e vergognoso della storia” del Paese. (Res)