Carla Fracci: feretro a basilica San Marco per funerali

- Il feretro di Carla Fracci è arrivato da pochi minuti alla Basilica di San Marco di Milano dove sono celebrati i suoi funerali. L'arrivo del carro funebre è stato accolto dall'applauso di più di centinaio di cittadini presenti intorno al sagrato della chiesa. Alla cerimonia, oltre i famigliari dell'etoile, scomparsa a 84 anni lo scorso giovedì, partecipano il ministro per i Beni culturali, Dario Franceschini, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il sovrintendente della Scala Dominque Meyer. La chiesa, anche per il rispetto della normativa anti-Covid - è gremita in ogni suo posto.(Rem)