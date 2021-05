Repubblica Ceca-Russia: pronto a tornare a Mosca primo gruppo di diplomatici ambasciata di Praga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo gruppo di diplomatici e impiegati amministrativi russi ha lasciato l'ambasciata a Praga e prepara per il volo di ritorno in patria. Lo ha riferito l'agenzia di stampa russa "Sputnik". Il personale della missione diplomatica sta lasciando la Repubblica Ceca nell'ambito dell'accordo per raggiungere la parità nel numero di personale tra l'ambasciata russa a Praga e l'ambasciata ceca a Mosca, con sette diplomatici e 25 membri del personale amministrativo e tecnico autorizzati a rimanere. Un aereo IL-96 è arrivato appositamente da Mosca per trasportare i diplomatici in partenza. Il decollo da Praga è previsto oggi, mentre il secondo gruppo di dipendenti dell'ambasciata russa tornerà a Mosca lunedì. (segue) (Vap)