- Per le elezioni amministrative di Roma 2021 "l'idea del centrodestra unito è quella di avere candidati civici, ma ce ne sono parecchi e valuteremo se sono candidati in grado di sconfiggere gli avversari e governare". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in occasione della visita ai banchetti elettorali del partito in via Cola di Rienzo.(Rer)