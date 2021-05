Roma 2021: Tajani, se si opta per candidato politico Gasparri è il migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se" il centrodestra, per le elezioni amministrative a Roma "dovesse decidere di puntare su candidati politici, Maurizio Gasparri è il miglior candidato che il centrodestra possa avere: ha esperienza, conoscenza del territorio e della città". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in occasione della visita ai banchetti elettorali del partito in via Cola di Rienzo. Gasparri "sarebbe uno straordinario sindaco, lo offriamo ai nostri alleati come la miglior risorsa e come il candidato con più consensi tra i politici per vincere contro i tre candidati della sinistra", ha aggiunto. (Rer)