Amministrative: Salvini, presto candidati unitari del centrodestra

- "Puntiamo a vincere le amministrative in autunno presto avremo candidati unitari di tutto il centrodestra. La sinistra va divisa a Roma come a Torino e Napoli, noi andremo insieme scegliendo i candidati migliori". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a un banchetto della Lega in via Bassini a Milano. "Il problema - ha spiegato Salvini - è di abbondanza. Sono tanti i candidati che si sono messi a disposizione". Rispondendo a chi gli ha chiesto quando si terrà il vertice del centrodestra, Salvini ha risposto: "In settimana". A Milano "Albertini - ha proseguito Salvini - darà una mano, si è detto disponibile a fare il vice sindaco ne sono onorato perché non ha solo un grande passato, ma anche un grande futuro, su Roma sceglieremo il meglio". Durante il punto stampa è emerso anche il nome di Annarosa Racca, la presidente di Federfarma Lombardia il cui nome è stato fato come possibile candidato a sindaco del centrodestra per Milano. "Ce ne sono più di uno" di nomi di donna papabili "sia per Milano sia per Roma, che si sono date disponibili", ha continuato Salvini, spiegando che "vedremo di scegliere il meglio dal mondo delle professioni, dell'università e della medicina". "Vado a Fatima per avere un'illuminazione, per avere un suggerimento utile", ha concluso il leader leghista riferendosi al suo imminente viaggio in Portogallo. (Rem)