- "Sono pienamente d'accordo con le scelte di Mario Draghi passate, presente e future, non abbiamo niente da chiedere". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando delle nomine Rai con i giornalisti a un banchetto del Carroccio in via Bassini a Milano.(Rem)