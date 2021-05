Roma 2021: banchetti FI in piazze, Tajani "serve rivoluzione copernicana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è una giornata di mobilitazione straordinaria in tutta la città, l'obiettivo è quello di presentare un progetto per Roma Capitale europea, domani avremo gazebo in tutti i municipi. Sono anni che ci stiamo battendo per cambiare la città con proposte anche di riforma costituzionale per dare più poteri a Roma". Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, in occasione della visita ai banchetti elettorali del partito in via Cola di Rienzo. "A oggi basterebbe una riunione tra Zingaretti e Raggi per cedere più poteri a Roma, ma ancora non si sono messi d'accordo - ha aggiunto -. Roma è una città che ha bisogno di una vera rivoluzione copernicana" e "il centrodestra presenterà il miglior candidato o candidata possibile non solo per vincere ma anche per governare bene la Capitale d'Italia". (Rer)