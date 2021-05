Lega: Salvini, tante relazioni in Europa e fuori, Covid ha cambiato tutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto avendo relazioni con tanti Paesi in Europa e fuori dall'Europa per creare nuove forze ed essere determinanti. Il Covid ha cambiato tutto, non bisogna guardare indietro ma avanti: stiamo crescendo e la Lega sarà determinante sia per alleanze europee, sia extra europee". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a un banchetto del Carroccio in via Bassini a Milano parlando del suo imminente viaggio in Portogallo.(rem)