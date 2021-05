Regno Unito: caso Johnson, un 18enne accusato di cospirazione per omicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 18 anni è stato accusato di cospirazione per omicidio nei confronti dell'attivista di Black Lives Matter Sasha Johnson. La 27enne è stata colpita da un proiettile alla testa durante una festa in casa a Peckham, quartiere di Londra, lo scorso 23 maggio. Attualmente Johnson si trova in ospedale in condizioni critiche. Cameron Deriggs, 18 anni, di Lewisham, comparirà oggi davanti alla corte a Westminster. La polizia metropolitana di Londra ha detto che altri quattro uomini arrestati per l'incidente sono stati rilasciati su cauzione fino alla fine di giugno, come riferisce l'emittente "Bcc". Gli investigatori stanno continuando a fare appelli affinché chiunque abbia informazioni si faccia avanti. (Rel)