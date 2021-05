Iraq: presidente Salih invita tutte le forze politiche a la difendere sovranità Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ha parlato dopo la crisi tra le autorità irachene e le unità della Mobilitazione popolare (le milizie a maggioranza sciita note con l’acronimo Pmu) a seguito dell’arresto di Qasem Musleh. ufficiale di spicco delle Pmu. Per spingere le autorità a liberare Musleh, le Pmu si sono schierate nei giorni scorsi in diverse aree del centro di Baghdad, accerchiando anche l'abitazione del premier Al Kadhimi. Nel suo discorso Salih ha sottolineato la necessità di “fermare l'emorragia politica che influisce sulla sicurezza dello Stato”. Il presidente ha aggiunto: “Ciò che minaccia la legittimità del sistema politico ci impone di ricorrere alle persone e di tornare ai cittadini attraverso azioni eque e elezioni trasparenti”. Sottolineando come essenziale la lotta alla corruzione, Salih ha osservato: “Di recente abbiamo inviato un progetto di legge sui proventi della corruzione in patria e all'estero, e non vediamo l'ora di l'approvazione della legge da parte della Camera dei deputati”. (Res)