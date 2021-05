Giustizia: Salvini, aspetto Uggetti a banchetti a firmare per referendum di riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 1 luglio lo aspetteremo a firmare per i referendum della Lega sulle responsabilità dei giudici e sulla limitazione della custodia cautelare, visto che oggi ci sono 22mila persone in carcere senza una sentenza definitiva". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a un banchetto della Lega in via Bassini a Milano parlando dell'assoluzione in appello dell'ex sindaco di Lodi Simone Uggetti dopo una lunga vicenda giudiziaria. "Aspetto Uggetti e le migliaia di vittime di errori giudiziari ai banchetti della Lega e del partito radicale", ha chiosato Salvini ricordando di avere "già espresso pubblicamente la mia solidarietà al sindaco Uggetti e a coloro che sono ingiustamente carcerati". (Rem)