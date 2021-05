Centrodestra: Salvini, preoccupato da Meloni? Se cresce coalizione sono contento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho l'ambizione e la sensazione di poter guidare questa straordinaria forza che è prima in Italia, per il momento solo nei sondaggi e presto lo sarà nel governo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti a un banchetto in via Bassini a Milano rispondendo a chi gli ha chiesto se sia preoccupato dalla crescita nei sondaggi del consenso di Fratelli d'Italia. "Se cresce il centrodestra io sono contento", ha replicato Salvini sottolineando che "se oggi anche il Corriere nei sondaggi certifica che siamo primi, siamo tranquilli". (Rem)