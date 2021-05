Vaticano: il Papa ha nominato monsignor Figueroa Cervantes ausiliario di Zamora in Messico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Santo Padre ha nominato vescovo ausiliare della diocesi di Zamora in Messico, monsignor Francisco Figueroa Cervantes, finora pro-vicario generale della medesima diocesi, assegnandogli la sede titolare di Lamasba. Monsignor Francisco Figueroa Cervantes è nato l'11 aprile 1975 a Jiquilpan, diocesi di Zamora. Prima di intraprendere il cammino verso il sacerdozio, ha frequentato la facoltà di Ingegneria informatica del Tecnológico de Monterrey. Entrato nel Seminario di Zamora ha ricevuto l'ordinazione presbiterale il 21 giugno 2003 per la medesima Diocesi. Nel 2005 ha conseguito la licenza in teologia e nel 2007 in Storia della chiesa presso la Pontificia università gregoriana di Roma. (Civ)