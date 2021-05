Vaticano: il messaggio del Papa per i funerali del Patriarca degli armeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha inviato un messaggio in occasione dei funerali di Gregorio Pietro XX Ghabroyan Patriarca di Cilicia degli Armeni. "Ho appreso la notizia del ritorno alla casa del Padre del nostro amato fratello in Cristo, sua beatitudine Gregorio Pietro XX Ghabroyan, patriarca di Cilicia degli Armeni", scrive il Papa. "Ricordo bene che quando fu eletto, nell'estate del 2015, prima di accettare volle chiedermi una benedizione speciale, per essere in grado di reggere la Chiesa patriarcale malgrado l'età ormai avanzata", ha ricordato il Papa. Il Santo Padre ha poi aggiunto: "In questi anni, come pastore attento, sua beatitudine ha presieduto la Chiesa patriarcale di Cilicia degli Armeni, attivando contatti con diverse istituzioni civili ed ecclesiastiche, perché fossero sostenute alcune iniziative di solidarietà per le popolazioni più provate, specialmente in Siria e Libano. In particolare, ha preso a cuore l'apertura del processo di beatificazione e canonizzazione del suo illuminato predecessore, il servo di Dio cardinale Gregorio Pietro XV Agagianian". Francesco ha quindi sottolineato gli affanni dell'ultimo periodo della vita terrena: "Nell'ultimo periodo del suo pellegrinaggio terreno, ha affrontato con dignità il progressivo venir meno delle forze fisiche, e con senso di responsabilità si è interrogato in coscienza se fosse ancora in grado di guidare la Chiesa Armena come Patriarca: gli ha risposto il Signore, pronunciando un'ultima volta la chiamata a seguirlo", ha osservato il Papa. "Affidiamo l'anima di questo nostro fratello alla Misericordia di Dio, al cui trono, siamo certi, è accompagnata dalla preghiera di intercessione della Madre di Dio Maria santissima, di San Gregorio l'Illuminatore e di San Gregorio di Narek, insieme a tutti i martiri e i santi armeni", ha concluso papa Francesco. (Rin)