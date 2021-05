Difesa: svedese Saab convinta di aver presentato offerta migliore a governo Croazia su aerei miitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia di difesa e sicurezza svedese Saab riconosce e rispetta la decisione del governo della Croazia nel processo di acquisizione di aerei da combattimento. Tuttavia, Saab è convinta che l'offerta fatta dal governo svedese per i 12 nuovi aeromobili Gripen C/D, che include la consegna entro 2 anni, un pacchetto completo di supporto logistico e formazione per piloti e tecnici dell'aeronautica croata, nonché un pacchetto su misura di cooperazione strategica, soddisferebbe e addirittura supererebbe tutte le esigenze dell'aeronautica militare croata, come ha spiegato Jonas Hjelm, rappresentante dell'azienda. "Riteniamo che la nostra proposta sia molto completa e altamente vantaggiosa sotto molti aspetti per la Croazia e l'aeronautica militare croata. Il Gripen è il primo caccia di nuova generazione in servizio operativo, è un caccia completamente interoperabile della Nato, include la tecnologia più recente e il nostro l'offerta era per nuovi aeromobili insieme a consegne rapide.Abbiamo una solida base di clienti e una tabella di marcia per mantenere il Gripen tecnologicamente e operativamente rilevante negli anni 2060", ha detto Hjelm. (segue) (Sts)