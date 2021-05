Difesa: svedese Saab convinta di aver presentato offerta migliore a governo Croazia su aerei miitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'acquisto e la gestione di nuovi Gripen non comporta alcun costo aggiuntivo spesso associato agli aeromobili usati e possiamo confermare che l'offerta Gripen ha fornito in modo trasparente un'inclusione totale di tutti i costi. La proposta includeva anche uno schema finanziario molto interessante per la Croazia, che consentirebbe il rimborso in un lungo periodo di tempo", ha aggiunto Hjelm. Tali soluzioni di finanziamento verrebbero fornite tramite il governo svedese e non tramite banche commerciali, portando così a condizioni finanziarie eccezionalmente favorevoli. "La partnership con Svezia e Saab avrebbe anche portato molti più vantaggi per la Croazia. Un tale esempio è un Centro aeronautico e di supporto regionale che svilupperebbe una cooperazione a lungo termine con l'industria della difesa locale e il settore accademico, generando circa 500 posti di lavoro locali ad alta tecnologia. Continueremo a monitorare e seguire il processo”, ha concluso Hjelm. (segue) (Sts)