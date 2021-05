Difesa: svedese Saab convinta di aver presentato offerta migliore a governo Croazia su aerei miitari (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un acquisto concordato negli anni scorsi di aerei da combattimento israeliani F-16 Barak aveva trovato l'opposizione degli Stati Uniti e la procedura di acquisto è stata riavviata ex novo. Lo scorso novembre il ministero della Difesa della Croazia ha avviato il processo di valutazione delle offerte ricevute per l'acquisto di aerei militari in dotazione delle Forze armate. Le offerte sono state presentate dagli Stati Uniti per dei velivoli nuovi F-16 Block 70 e da Israele per dei velivoli usati F-16 Block 30, oltre che dalla Francia per dei Rafale usati, mentre la Svezia ha presentato l'offerta per dei nuovi velivoli Gripen. Lo scorso 2 ottobre l'allora segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita a Dubrovnik ha dichiarato che gli Stati Uniti "faranno un'offerta conveniente alla Croazia sull'acquisto di aerei militari, ma sta al Paese balcanico decidere se accettarla". "Sono orgoglioso della nostra produzione, penso che abbiano un buon valore", ha dichiarato allora il segretario di Stato Usa. (segue) (Sts)