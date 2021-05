Difesa: svedese Saab convinta di aver presentato offerta migliore a governo Croazia su aerei miitari (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata del primo ottobre il presidente croato, Zoran Milanovic, ha detto che l'allora segretario di Stato Usa avrebbe cercato, in occasione della sua visita a Dubrovnik, "di vendere alla Croazia" una partita di aerei da combattimento F-16. "Ho detto che le merci Usa devono essere una priorità. Adesso (Pompeo) viene nel momento in cui sono aperte le offerte (per l'acquisto di aerei da combattimento da parte croata). A mio avviso non bisogna parlare con lui di questo, è una sorta di pressione. Ci sono due settimane alle elezioni statunitensi, ecco cosa non va. In circostanze ideali l'offerta americana dovrebbe essere considerata, questa decisione sarà politica", ha detto Milanovic. Lo scorso 9 settembre la Commissione mista per l'approvvigionamento di aerei da combattimento del governo croato ha ricevuto le offerte per velivoli multiuso a seguito della richiesta avanzata il 15 gennaio del 2020. La richiesta era stata inviata a 7 Paesi, ovvero Francia, Grecia, Italia, Israele, Norvegia, Stati Uniti e Svezia. La scadenza originaria per la loro presentazione era il 7 maggio 2020, ma è stata posticipata a causa della pandemia da coronavirus. Le offerte sono arrivate da 4 Paesi, secondo quanto riferiva il 9 settembre una nota del ministero della Difesa croato. (Sts)