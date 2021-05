Arabia Saudita-Yemen: coalizione intercetta drone lanciato dai ribelli sciiti Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita impegnata nella guerra in Yemen al fianco del presidente Abd Rabbo Mansour Hadi ha annunciato di aver intercettato e distrutto un drone carico di esplosivo lanciato dallo Yemen dai ribelli sciiti filo iraniani Houthi. Secondo quanto riferito dall’emittente di Stato saudita “Al Ekhbariya”, il drone, il secondo in 24 ore ad essere lanciato in territorio saudita, era diretto contro la città saudita di Khamis Mushait, vicino al confine tra Arabia Saudita e Yemen. Il portavoce militare degli Houthi, Yahya Sarea, ha dichiarato in un messaggio su Twitter che due droni sono stati lanciati contro la base aerea di King Khalid in Arabia Saudita a Khamis Mushait. La coalizione a guida saudita ha affermato di aver adottato "misure operative per proteggere i civili e le strutture civili dagli attacchi dei ribelli sciiti Houthi", senza spiegare la natura di tali misure. (segue) (Res)