Arabia Saudita-Yemen: coalizione intercetta drone lanciato dai ribelli sciiti Houthi (2)

- Il ribelli sciiti yemeniti Houthi annunciano regolarmente attacchi di razzi e droni sui territori sauditi, giustificandoli come reazione ai raid aerei condotti dalla coalizione militare saudita nel nord dello Yemen. Ufficialmente chiamato Ansar Allah (Sostenitori di Dio) e colloquialmente noto come Houthi (dal nome del fondatore Hussein Badreddin al Houthi) il movimento sciita ha occupato la capitale Sana’a nella seconda metà del 2014, costringendo il governo riconosciuto del presidente Hadi, appoggiato dai Paesi del Golfo, a ripiegare nella seconda città del Paese, Aden. In questi anni i ribelli sciiti, grazie al sostegno dell’Iran, hanno posto sotto il loro controllo gran parte dello Yemen del nord. La crisi si è intensificata nel 2015 quando una coalizione militare composta prevalentemente da Paesi arabi guidata dall’Arabia Saudita ha lanciato una devastante campagna aerea volta a ridurre le conquiste territoriali degli Houthi. Di recente gli Houthi, nonostante le pesanti perdite, hanno dato il via ad un’offensiva per conquistare la provincia di Marib, ricca di petrolio e unica aerea del nord sotto il controllo del governo riconosciuto. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, il conflitto in Yemen ha causato più di 233.000 vittime. (Res)