Hong Kong: governo a Omc, etichetta “Made in China” chiesta da Usa discriminatoria e dannosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione degli Stati Uniti di etichettare come “Made in China” le merci prodotte e importate da Hong Kong discrimina le merci provenienti da Hong Kong ed è incompatibile con diversi accordi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), tra i quali quelli sulle regole di origine e sugli ostacoli tecnici al commercio e l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994. Lo afferma il governo della regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong nella sua prima comunicazione scritta al panel istituito dall’organismo di risoluzione delle controversie dell’Omc, inviata ieri, 28 maggio. “Hong Kong è un membro fondatore dell’Omc in virtù dell'accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. Ai sensi della Legge fondamentale, Hong Kong è un territorio doganale separato e può, utilizzando il nome Hong Kong, Cina (Hkc), partecipare a pertinenti organizzazioni internazionali e accordi commerciali internazionali. Lo status speciale di Hong Kong è stato ampiamente riconosciuto e rispettato dalla comunità internazionale e lo status economico e commerciale di Hong Kong è alla pari con quello di altri membri dell’Omc”, si legge in una nota attribuita al segretario per il Commercio e lo sviluppo economico, Edward Yau. (segue) (Cip)