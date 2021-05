Hong Kong: governo a Omc, etichetta “Made in China” chiesta da Usa discriminatoria e dannosa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gli Stati Uniti hanno imposto un requisito così discriminatorio e ingiusto per ragioni politiche estranee a un’adeguata determinazione del luogo di origine delle merci come richiesto dai vari accordi coperti dall’Omc. Questo approccio inserisce impropriamente considerazioni politiche in un esercizio puramente tecnico per determinare l’origine del prodotto secondo le regole dell’Omc. Questo approccio, se accettato, minerebbe il ruolo fondamentale che un’accurata determinazione dell’origine svolge all'interno del sistema commerciale multilaterale basato su regole”, afferma Yau. Il comunicato, inoltre, sottolinea che l’obbligo di contrassegnare le merci originarie di Hong Kong come originarie di un altro membro dell’Omc ha aumentato il costo e la complessità dell’esportazione per le imprese di Hong Kong costringendole a separare i loro prodotti in base a mercati di destinazione diversi, ponendoli in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli altri membri dell’Omc. (segue) (Cip)