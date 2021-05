Hong Kong: governo a Omc, etichetta “Made in China” chiesta da Usa discriminatoria e dannosa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso agosto, il governo statunitense ha emesso una notifica secondo la quale tutte le merci prodotte a Hong Kong ed esportate negli Stati Uniti dovranno essere etichettate come prodotte in Cina. A settembre Hong Kong ha presentato un’obiezione formale agli Usa. Il 22 febbraio l’Omc, su richiesta di Hong Kong, ha istituito un comitato di risoluzione della controversia con Washington. Il 29 aprile il direttore generale dell’Omc ha nominato un gruppo di tre membri, che sta procedendo all’esame del caso secondo le procedure stabilite. Il gruppo valuterà le osservazioni scritte di Hong Kong, degli Stati Uniti e di altri 13 membri dell’Omc che si sono riservati il diritto di partecipare come terze parti alla controversia. (Cip)