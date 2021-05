Grecia: Covid, governo annuncia completamento vaccinazione per 2 milioni di abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di cittadini greci e residenti nel Paese completamente vaccinati raggiungerà i 2 milioni entro questa mattina. Lo ha detto oggi il vice ministro per la Governance digitale della Grecia, Giorgos Georgantas, come riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". Il numero in questione è leggermente inferiore al 20 per cento della popolazione totale della Grecia. Georgantas ha affermato che, a giugno, la situazione della pandemia in Grecia sarà significativamente diversa, poiché i vaccini saranno disponibili per più gruppi di età. Ad inizio giornata, la piattaforma di prenotazione online delle vaccinazioni emvolio.gov.gr è stata aperta a chiunque abbia più di 18 anni, con l'offerta del vaccino Johnson & Johnson monodose. In precedenza, la piattaforma, con tutti e quattro i vaccini attualmente disponibili (Pfizer, AstraZeneca e Moderna, oltre a J&J), era stata aperta ai gruppi di età 35-39 (26 maggio) e 40-44 (21 maggio). (Gra)