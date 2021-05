Imprese: Di Maio, con patto export risultati positivi, obiettivo prefissato*

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ultimi dati sull’export "ci confermano che le nostre imprese stanno aumentando le esportazioni di prodotti Made in Italy nel mondo”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in una nota sul suo profilo “Facebook”. “È l’obiettivo che ci eravamo prefissati e grazie al Patto per l’Export arrivano i primi risultati positivi”, ha dichiarato il ministro. “Questa è la strada da seguire per aumentare l’occupazione in Italia e far ripartire il Paese. Lavoro, idee chiare e determinazione. Avanti così!”, ha concluso Di Maio.(Res)