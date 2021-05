Ostia: arrestati due fratelli del clan Spada, contestati reati gravissimi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono gravissimi i reati che la Direzione distrettuale antimafia di Roma contesta ai fratelli Francesco e Juan Carlo Spada, rispettivamente di 34 e 31 anni, figli del capostipite Armando e rampolli emergenti del clan. Si va dal traffico di droga, all'estorsione, dal sequestro di persona, all'associazione a delinquere, fino alla riduzione in schiavitù, il tutto aggravato dall'aver utilizzato il metodo mafioso caro ad altri componenti della famiglia che con quest'imputazione si trovano già condannati all'ergastolo. La madre "coraggio" dei due ha permesso l'avvio delle indagini effettuando in lacrime una telefonata, nascosta nel bagno di casa. La donna ha riferito dei figli: sequestrati, torturati, seviziati e profondamente umiliati anche con la diffusione di video sui social, dai loro aguzzini per qualche grammo di crack. La madre ha raccontato anche di essere stanca di vedere la giovane figlia costretta a prostituirsi per colmare gli inarrivabili debiti contratti dai fratelli per pagare agli Spada la cocaina.(Rer)