Ostia: arrestati due fratelli del clan Spada, contestati reati gravissimi (3)

- La donna inoltre ha spiegato di esser stata costretta per anni a pagare agli Spada una pigione per un garage occupato in via Forni a Ostia, luogo proprio dove le pallottole degli Spada hanno ucciso in passato coloro che si opponevano al loro dilagante strapotere. L'indagine lampo avviata dalla polizia ha consentito di ottenere la fiducia dell'intero nucleo familiare e di trovare importanti riscontri investigativi che hanno permesso alla Procura di Roma, recependo integralmente quanto prodotto dagli investigatori, di emettere due fermi di indiziato di delitto che gli agenti hanno eseguito questa notte, insieme al sequestro dell'abitazione abusiva che sarà restituita alla legalità. Per i due rampolli invece, si sono spalancate le porte del carcere.(Rer)