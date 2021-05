Paesi Bassi: governo conferma allentamento restrizioni anti Covid dal 5 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dei Paesi Bassi proseguirà con l'allentamento delle restrizioni per il coronavirus dal 5 giugno. Lo ha annunciato il premier olandese Mark Rutte, in conferenza stampa con il ministro della Salute Hugo de Jonge. Anche concerti, festival e molti eventi potranno ripartire: saranno ammessi partecipanti utilizzando i risultati del test del coronavirus per regolare l'ingresso. Il ministro de Jonge ha anche confermato che molte altre restrizioni verranno allentate il 30 giugno se la situazione continuerà a migliorare. Teatri e ristoranti che non utilizzano il test di accesso possono ospitare un massimo di cinquanta persone. In molti casi, coloro che sono completamente vaccinati potranno ignorare il requisito del test. I Paesi Bassi considerano una persona completamente vaccinata se ha ricevuto due vaccinazioni contro il Covid-19 dai preparati di Pfizer, Moderna o AstraZeneca, o una vaccinazione se il soggetto in questione è risultato positivo al coronavirus pochi mesi prima di ricevere il vaccino. Anche coloro a cui è stato somministrato il vaccino Janssen in singola dose sono considerati completamente vaccinati. (Beb)