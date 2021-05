Milano: online il Portale dell’inquilino, nuovo strumento di MM per verifiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È online sul sito di MM il Portale dell'inquilino, un nuovo sportello digitale dedicato a chi abita le case popolari di proprietà del Comune. Lo sportello si aggiunge agli strumenti di contatto con gli inquilini, a partire dal contact center telefonico, propri della logica multicanale adottata fin dal principio da MM. "È in corso un importante processo di velocizzazione e di semplificazione - interviene l'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti - finalizzato a migliorare sempre di più il rapporto tra gli inquilini, MM e quindi l'Amministrazione comunale. Questo sforzo di modernizzazione anticipa, nelle case popolari, un sistema di gestione delle relazioni che non si trova se non limitatamente nelle case private e nei condomini. Questo non significa rinunciare al rapporto diretto con le persone e le famiglie, anzi ci permetterà di liberare risorse, tempo ed energie per imprimere nuova spinta alla svolta sociale che MM e Comune di Milano devono ora interpretare con coraggio e attenzione". (segue) (com)