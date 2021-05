Milano: online il Portale dell’inquilino, nuovo strumento di MM per verifiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni inquilino potrà accedere all'area riservata attraverso Spid (Sistema pubblico di identità digitale), che consente l'accesso sicuro ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti, con una coppia di credenziali (username e password) personali. Anche in previsione dell'attivazione del Portale, del resto, già dal gennaio scorso MM ha avviato una campagna di registrazione a Spid, che si può eseguire presso gli sportelli delle sedi territoriali senza alcun costo per i richiedenti. L'accesso al Portale consentirà la consultazione delle informazioni contrattuali, delle richieste di supporto amministrative e tecniche in corso di gestione, degli appuntamenti a sportello, di tutti gli avvisi e le comunicazioni dedicate da parte del Comune e di MM. È possibile anche segnalare eventuali problemi relativi al proprio stabile e al proprio appartamento, oltre a scaricare le bollette non ancora pagate. Più avanti sarà possibile verificare l'intera situazione contabile personale, eseguire pagamenti elettronici e avviare online le possibili pratiche, come quelle relative a revisione canone, ospitalità, ampliamento, subentro. (com)