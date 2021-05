Turismo: Garavaglia, sfida è vincere sul tempo e servono qualità e professionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figura dei manager è fondamentale e, soprattutto in questo periodo, servono qualità, professionalità e voglia di fare: la sfida è vincere sul tempo. Lo ha detto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, nel corso dell'assemblea di Manageritalia, la Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato. "Per esempio sarà necessario creare app digitali del Turismo, quindi significa avere competenze specifiche non facili da trovare", ha aggiunto il ministro. (Rin)