Imprese: Di Stefano invita aziende del settore tessile a rinnovare "Bangladesh Accord"

- Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano ha inviato una lettera a tutte le maggiori associazioni italiane che rappresentano il settore tessile, chiedendo di continuare nel loro impegno a tutela dei lavoratori, in occasione della scadenza del "Bangladesh Accord" che scadrà il 31 maggio. "Ricordate la tragedia del Rana Plaza a Dacca in cui morirono 1129 persone per il crollo di un’industria tessile? In quell’occasione tutto il mondo scoprì il tema delle condizioni di lavoro degli operai tessili in Bangladesh. Io stesso me ne occupai al Parlamento italiano e, grazie alla pressione esercitata a più livelli e alla disponibilità di alcuni marchi italiani, in questi 8 anni sono stati fatti numerosi ed importanti passi avanti dal punto di vista della sicurezza dei luoghi di lavoro, sfociati in un’intesa tra aziende e sindacati dal nome 'Bangladesh Accord'. Questo accordo scadrà il 31 maggio, così, stimolato dalla Dressthechange.org, ho deciso di inviare una lettera, chiedendo di continuare nel loro impegno a tutela dei lavoratori, a tutte le maggiori associazioni italiane che rappresentano il settore tessile ovvero: Assosport, Camera Nazionale della Moda, Confindustria Moda, Federmoda Cna, Confartigianato Moda, Federazione Moda Italia Confcommercio", ha scritto Di Stefano su Facebook. (segue) (Res)