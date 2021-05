Imprese: Di Stefano invita aziende del settore tessile a rinnovare "Bangladesh Accord" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario ha poi pubblicato integralmente il testo della missiva: "Mi rivolgo a voi in quanto interlocutori ormai abituali delle iniziative e delle progettualità della Farnesina e di Agenzia ICE, che abbiamo coinvolto fin dai primi tavoli settoriali di dialogo e di ascolto che hanno portato alla firma del Patto per l’Export nel giugno dell’anno scorso. La questione che porto alla vostra attenzione mi sta particolarmente a cuore. Me ne ero occupato infatti fin dal 2013, quando è stata oggetto di interrogazioni parlamentari e di notevole attenzione mediatica. Il 24 aprile 2013 a Dacca, in Bangladesh, un edificio di otto piani adibito a fabbrica è crollato per cedimento strutturale causando circa 1200 vittime. Questa terribile tragedia ha acceso i riflettori di tutto il mondo sul tema delle condizioni di lavoro degli operai tessili in Bangladesh e ha portato sindacati, marchi di abbigliamento e distributori di tutto il mondo a sottoscrivere l’Accordo per la sicurezza negli edifici e la prevenzione degli incendi in Bangladesh (Bangladesh Accord). Il Bangladesh Accord è uno strumento vincolante che dal 2013 opera per trasformare le fabbriche tessili in luoghi di lavoro sicuri, vincolando oltre 190 marchi a livello mondiale, 1600 fabbriche e migliorando concretamente le condizioni di lavoro di oltre 2 milioni di lavoratori". (segue) (Res)