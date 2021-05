Imprese: Di Stefano invita aziende del settore tessile a rinnovare "Bangladesh Accord" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scadenza del Bangladesh Accord è prevista per il 31 maggio 2021. Ritengo fondamentale che i marchi italiani attivi in Bangladesh continuino a garantire il loro impegno affinché siano mantenuti e consolidati i risultati raggiunti in questi anni, prendendo auspicabilmente in considerazione una proroga dell’accordo. Confido quindi che possiate trasmettere questo mio auspicio alle vostre imprese associate per gli opportuni seguiti. Come cittadino e come Sottosegretario, anche in virtù delle deleghe attribuitemi in materia di internazionalizzazione del Sistema Paese, ritengo fondamentale che le nostre aziende debbano tenere sempre alto il nome dell’Italia all’estero, promuovendo al massimo delle proprie possibilità i valori di cui ci riteniamo portatori", si legge nella missiva. (Res)