Iran: presidente Rohani, vaccino anti-Covid disponibile sul mercato per la fine di giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha annunciato oggi che il vaccino contro il Covid-19 sviluppato dall’Iran entrerà sul mercato per la fine del mese di giugno. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Irna”, citando una dichiarazione del capo dello Stato iraniano durante una riunione del quartier generale nazionale anti-coronavirus a Teheran. “Quando il vaccino prodotto in Iran entrerà sul mercato, le condizioni miglioreranno. La vaccinazione inizierà tra pochi giorni”, ha annunciato il presidente Rohani, dicendosi fiducioso che il processo di inoculazione dei vaccini terminerà entro la fine dell’estate. L’Iran è stato uno dei Paesi del Medio Oriente con il più alto tasso di contagi e decessi per Covid-19. In totale dall’inizio della pandemia il Paese ha registrato 2.886.111 casi e 79.568 decessi. (segue) (Res)